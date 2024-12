WILD HONEY’S CHRISTMAS PARTY 3

Dopo il grande entusiasmo dello scorso anni, l’etichetta discografica bergamasca Wild Honey Records non poteva tirarsi indietro dal festeggiare i suoi 16 anni con una nuova festa di natale al BIKO di Milano, coinvolgendo alcune delle sue band Italiane della scuderia, e persino una canadese!

Un vero e proprio party con quattro show dal vivo, tanti vinili, festa danzante finale e tante sorprese (sì, ci saranno dei regali per tutti i partecipanti… è una festa di compleanno dopotutto, e pure Natale!)

Fondata da Franz Barcella (Edonè, Punk rock Raduno, Otis Tours) la Wild Honey è una delle più prolifiche e longeve etichette totalmente indipendenti del panorama Italiano, seppure abbia sempre avuto uno spiccato connotato internazionale.

Partita da un garage, nel garage è rimasta, riuscendo però a pubblicare più di 83 titoli – fra LP, singoli 7”, boxset, compilation benefiche – di band che hanno poi spiccato il volo (Langhorne Slim, Mojomatics, Radioactivity, Peawees, Giuda, Movie Star Junkies…), giovani rocker dalle grandi prospettive (Bee Bee Sea, Bad Sports, Freez, Menagramo) e veterani ancora ruggenti (Deniz Tek, Rubinoos, Detroit Cobras, Tim Armstrong…).

L’obiettivo dell’etichetta è sempre stato quello di combinare gemme pop e melodiche con un tiro e un’anima più rock’n’roll, confezioni e grafiche studiate nel minimo dettaglio, e prezzi popolari ed accessibili.

“Qui alla Wild Honey Records siamo persone un po’ particolari.

Originali, ci sbeffeggiava nostro padre. A differenza di molte case discografiche, non abbiamo un genere di riferimento, non ci riconosciamo in nessun vestito, o in nessuna forma, se non quella di una bella canzone. Melodie accattivanti sopra un ritmo sostenuto ed impellente. Dolcezza ruvida e selvaggia, da qui il nome dell’etichetta (oltre alla chiara citazione dei Beach Boys…). Punk come modo di fare le cose, non come genere o formula codificata. E proprio perché siamo orgogliosi della nostra originalità, anziché un classico Festival dell’Etichetta, per ben due volte abbiamo organizzato il party dei nostri sogni: una FESTA di NATALE.

Ed è stato magico.

Così irripetibile, che ormai è diventata una tradizione.

Tante band in un ambiente piccole e caldo dove poterci abbracciare. Regali, sorprese e luci. Cactus come alberi di Natale. E balli finali.

Siete tutti invitati. Ovviamente, no dress code.“