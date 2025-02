WINONA FIGHTER: My Apologies To The Chef

La band punk rock emergente Winona Fighter ha annunciato il suo attesissimo album di debutto, “My Apologies To The Chef”, la cui uscita è prevista per il 14 febbraio tramite Rise Records.

“Non possiamo credere di poter finalmente annunciare che il nostro LP di debutto ‘My Apologies To The Chef’ è in arrivo. È stato davvero un lungo periodo di attesa”, riflette la frontwoman e polistrumentista Coco Kinnon.