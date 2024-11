WOLVES: La serie sul disco dei RANCID

È in lavorazione una nuova serie basata sull’album …And out come the wolves dei Rancid.

Prodotta da Danny Peykoff,vede come protagonisti Orlando Norman, Spence Moore II, Heidi Grace Engerman e Cassady McClincy Zhang.

Come afferma Peykoff, “Ambientato nella scena musicale punk dell’East Bay a metà degli anni ’90, Wolves è una storia di grinta e sogni in un mondo di violenza e disperazione. Norman, Moore, Engerman e Zhang interpretano un gruppo affiatato di amici del liceo che cercano di scappare dalla città devastata in cui vivono. Tuttavia, scappare non è così facile quando le strade sono piene di predatori metaforici e profeti a ogni angolo e la storia, che segue gli adolescenti, si chiederà chi riuscirà a scappare e chi verrà divorato quando i lupi usciranno per cacciare“.

La serie è scritta da Peykoff e Jason e Jamie Neese.

I fratelli Neese hanno lavorato in precedenza a Umbrella Academy e Cruel Summer.

Le riprese non sono ancora iniziate, stay tuned!