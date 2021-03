In un periodo che sembra parecchio proficuo per le ristampe in vinile, arriva il turno dei Woptime.

La storica band torinese capitanata da Saverio Sgaramella, grazie alla collaborazione fra “Last One To Die Crew”, “Spessore Rocks”, “Anfibio Records” e “Brigante Records”, darà alla luce 500 copie numerate a mano del loro ultimo disco “Mi Vida Loca” datato 2004.

Il pre order è attivo sino al 23 marzo!

Il perchè dobbiate avere questo bel vinile bianco ve lo spiega Saverio qua sotto: