WRONKIDS: Fuori “MIRROR”, il nuovo singolo che anticipa il debum album “F.O.M.O.”

La band punk rock di Lugano pubblica il secondo estratto dal primo full-length, in uscita il 20 novembre in digitale, CD e vinile con il supporto delle etichette indipendenti Engineer Records (UK) e Pasidaryk Pats Records (LT).

I Wronkids presentano “Mirror”, il nuovo singolo disponibile da sabato 7 novembre sulle principali piattaforme digitali. Il brano è il secondo estratto da “F.O.M.O.” (Fear Of Missing Out), il primo album della formazione svizzera, in uscita venerdì 20 novembre 2026. Otto canzoni, poco meno di 25 minuti e tutta l’energia del punk rock: i Wronkids si preparano al debutto discografico con un lavoro che nasce dall’incontro di cinque musicisti provenienti da diverse esperienze della scena punk rock e alternativa, accomunati dalla voglia di fare musica diretta, senza troppi compromessi, ma con qualcosa da raccontare. “Mirror” arriva dopo “Back to the Roots”, primo singolo pubblicato il 9 ottobre, e anticipa un disco che mette insieme urgenza, disillusione, introspezione, ironia e voglia di reagire.

“Mirror”: chitarre aggressive e ritornelli melodici

Il nuovo singolo rappresenta un ulteriore assaggio delle coordinate musicali dei Wronkids, una band che non si riconosce in un unico modello, ma che costruisce il proprio sound attraverso l’incontro di influenze differenti. «Descriveremmo il nostro sound come punk rock diretto, energico e melodico, con un’attitudine ruvida e un forte legame con la dimensione live. Come coordinate sonore possiamo citare Rancid, Social Distortion e NOFX, pur senza identificarci completamente con uno solo di questi riferimenti. Ci piace alternare velocità e impatto a momenti più melodici, mantenendo un suono spontaneo e immediato». Le differenze emergono anche nelle influenze dei singoli componenti: il bassista guarda maggiormente a band come Hot Water Music, mentre il cantante arriva da un background street punk, con riferimenti come The Baboon Show, Crim e Cock Sparrer. I chitarristi portano invece nel gruppo esperienze legate al metal, al thrash e all’hardcore, mentre il batterista, il più giovane della formazione, si muove anche su coordinate decisamente più contemporanee. Un insieme di esperienze e generazioni differenti che si ritrova in un sound dove melodie e ritornelli immediati convivono con chitarre aggressive, ruvidità e una forte energia dal vivo.

“F.O.M.O.”: la paura di perdersi qualcosa, in otto canzoni

Il titolo dell’album prende spunto dall’espressione Fear Of Missing Out, la paura di essere tagliati fuori, di perdersi qualcosa, di non essere mai abbastanza presenti in un mondo che corre sempre più velocemente. Un concetto che diventa il filo conduttore di un disco che parla di identità, relazioni, contraddizioni personali, ribellione e bisogno di appartenenza. Le canzoni alternano una dimensione più personale e introspettiva a uno sguardo critico su ciò che ci circonda, mantenendo un equilibrio tra disillusione, ironia e voglia di reagire. Musicalmente, i Wronkids si muovono tra punk rock melodico, chitarre energiche e ritornelli immediati, senza rinunciare a momenti più introspettivi. Otto brani originali che mescolano esperienze personali e riflessioni sulla società contemporanea, mantenendo sempre un’attitudine diretta e spontanea. L’album è stato registrato, mixato e masterizzato al Toxic Basement Studio, in Italia, mentre l’artwork è stato realizzato dall’artista austriaco SBAM, conosciuto nella scena punk rock internazionale per le sue collaborazioni artistiche.

Dalla Svizzera all’Europa, con due etichette indipendenti

Per la pubblicazione di “F.O.M.O.”, i Wronkids hanno trovato il supporto di due realtà della scena indipendente europea: Engineer Records, etichetta britannica attiva nel panorama punk e alternative, e Pasidaryk Pats Records, con sede a Vilnius, in Lituania. Una collaborazione che accompagna il primo passo discografico della band e riflette la volontà di portare la propria musica oltre i confini svizzeri, entrando in contatto con nuove scene e nuovi pubblici. L’album sarà pubblicato il 20 novembre 2026 sulle principali piattaforme di streaming e in formato fisico, con CD e vinile, compresa un’edizione limitata a 100 copie su vinile rosso.

Dalle esperienze passate a una nuova avventura

I Wronkids sono Rodolfo “Dexter” Pulino (voce), Elia Gandini (chitarra), Jon Casari (chitarra), Alessandro Anselmi (basso) e Patrick Petruccelli (batteria). I componenti hanno alle spalle esperienze in formazioni come Knives Out, Neutral Bombs, Redraw e Red Car Burns, oltre a numerosi concerti e attività nella scena indipendente. Nel corso del 2026 la band si è già esibita su diversi palchi tra Svizzera e Italia, tra cui il Punk Rock Lagoon di Lugano. Il debut album sarà presentato ufficialmente dal vivo sabato 28 novembre al Bar Oops di Lugano, con un release show dedicato all’uscita del disco.