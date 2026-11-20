Otto brani e poco meno di 25 minuti di punk rock tra chitarre aggressive, ritornelli melodici, influenze street punk e hardcore. Il primo full-length è pubblicato da Engineer Records e Pasidaryk Pats Records.

È disponibile da oggi “F.O.M.O.” (Fear Of Missing Out), il primo album dei Wronkids. Otto brani originali per poco meno di 25 minuti di musica, nei quali la band alterna punk rock melodico, velocità e sonorità più ruvide e aggressive.

Il disco è disponibile sulle principali piattaforme digitali e in formato fisico, CD e vinile, grazie alla collaborazione tra le etichette indipendenti Engineer Records (UK) e Pasidaryk Pats Records (Lituania). È prevista anche un’edizione limitata di 100 copie su vinile rosso.

L’album è stato anticipato dai singoli “Back to the Roots”, pubblicato il 9 ottobre, e “Mirror”, uscito il 7 novembre. “F.O.M.O.” segna il debutto discografico della formazione e mette a fuoco un’identità musicale che nasce dall’incontro di esperienze e influenze differenti.

Punk rock, generazioni diverse e nessuna etichetta

Rancid, Social Distortion e NOFX sono alcuni dei riferimenti che aiutano a inquadrare il mondo sonoro dei Wronkids, senza però esaurirne le coordinate. Il gruppo si muove tra punk rock melodico, street punk, hardcore e sonorità più aggressive, mantenendo un forte legame con la dimensione live.

Le influenze dei cinque componenti raccontano questa varietà: il bassista guarda maggiormente a band come Hot Water Music, il cantante arriva da un background street punk che comprende The Baboon Show, Crim e Cock Sparrer, mentre i due chitarristi portano nel gruppo esperienze legate al metal, al thrash e all’hardcore. Il batterista, il più giovane della formazione, ascolta invece anche sonorità più contemporanee, come quelle di Machine Gun Kelly.

Percorsi musicali e generazioni differenti che si incontrano in un suono diretto e spontaneo, dove velocità e impatto convivono con melodie e ritornelli immediati, senza la necessità di identificarsi in un unico modello.

“F.O.M.O.”: otto canzoni tra urgenza, disillusione e voglia di reagire

Il titolo dell’album prende spunto dall’espressione Fear Of Missing Out, la paura di restare esclusi, di perdersi qualcosa e di non essere abbastanza presenti in un mondo che corre sempre più velocemente.

Un concetto che attraversa le otto tracce e diventa il filo conduttore di un lavoro che alterna introspezione, ironia e uno sguardo critico sulla realtà. Identità, relazioni, contraddizioni personali, disillusione, ribellione e bisogno di appartenenza sono alcuni dei temi affrontati dalla band, che passa dalla dimensione personale a riflessioni su ciò che la circonda.

Anche musicalmente il disco segue questa direzione: chitarre aggressive e ritmiche energiche si intrecciano a ritornelli melodici, senza rinunciare a momenti più introspettivi. Un equilibrio che rispecchia la natura dei Wronkids, cinque musicisti con background differenti ma uniti dalla stessa attitudine punk.

Una produzione internazionale per il debutto

“F.O.M.O.” è stato registrato, mixato e masterizzato al Toxic Basement Studio, in Italia, mentre l’artwork è stato realizzato dall’artista austriaco SBAM, conosciuto nella scena punk rock internazionale per le sue collaborazioni artistiche.

Per la pubblicazione, i Wronkids hanno scelto di affidarsi a due realtà indipendenti europee: Engineer Records, etichetta britannica attiva nel panorama punk e alternative, e Pasidaryk Pats Records, con sede a Vilnius, in Lituania.

Dalle esperienze passate a una nuova avventura

I Wronkids sono Rodolfo “Dexter” Pulino (voce), Elia Gandini (chitarra), Jon Casari (chitarra), Alessandro Anselmi (basso) e Patrick Petruccelli (batteria).

I componenti hanno alle spalle esperienze in formazioni come Knives Out, Neutral Bombs, Redraw e Red Car Burns, oltre a numerosi concerti e attività nella scena indipendente.

Nel corso del 2026 la band si è già esibita su diversi palchi tra Svizzera e Italia, tra cui il Punk Rock Lagoon di Lugano. L’uscita di “F.O.M.O.” sarà celebrata dal vivo sabato 28 novembre al Bar Oops di Lugano, con un release show dedicato al debutto discografico.