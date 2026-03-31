×hellsanti×: primo EP Disagio Sociale

×hellsanti× ha pubblicato il primo EP Disagio Sociale il 20 marzo, disponibile su tutti i principali digital store. Il lavoro include cinque brani punk veloci, in pieno stile DIY, che affrontano temi legati al mondo distorto in cui viviamo.

L’EP è caratterizzato da chitarre incisive, riff coinvolgenti e ritornelli diretti, inserendosi nel panorama pop punk italiano. Disagio Sociale è stato registrato presso Hypeless Studio di Sansepolcro (AR) e prodotto da Andrea Barone.