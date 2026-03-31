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×hellsanti×: primo EP Disagio Sociale

byDeka
31 Marzo 2026
One comment

×hellsanti× ha pubblicato il primo EP Disagio Sociale il 20 marzo, disponibile su tutti i principali digital store. Il lavoro include cinque brani punk veloci, in pieno stile DIY, che affrontano temi legati al mondo distorto in cui viviamo.

L’EP è caratterizzato da chitarre incisive, riff coinvolgenti e ritornelli diretti, inserendosi nel panorama pop punk italiano. Disagio Sociale è stato registrato presso Hypeless Studio di Sansepolcro (AR) e prodotto da Andrea Barone.

 

 

 

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1 comment

  1. Definirlo Punk è un pochetto eccessivo…però in un mondo comunicativo che cambia anche sul versante del linguaggio e della commistione di generi musicali sempre più mescolati, direi che ci sta…le tematiche, poi, sono generazionali. Io ho certamente altri disagi…ormai cronici vista l’età avanzata ? certamente quello più evidente e che non capisco un ca…! ??

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