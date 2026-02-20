×hellsanti× pubblica il nuovo singolo “Milano Chiama”

È uscito il 20 febbraio “Milano Chiama”, il nuovo singolo di ×hellsanti× che anticipa il disco previsto per marzo. Un brano pop punk con uno spirito dichiaratamente DIY.
“Milano Chiama” è un pezzo incalzante, costruito attorno a un ritornello immediato. Rabbia e delusione attraversano il brano, che affronta le promesse ambigue del mondo della musica riflettendole nella metafora di Milano, città capace di offrire opportunità ma anche di mettere alla prova chi la vive.
Con questo singolo, ×hellsanti× propone un pop punk che richiama l’estetica anni 2000, mantenendo però un suono attuale e diretto, capace di muoversi tra dimensione underground e apertura verso un pubblico più ampio.
