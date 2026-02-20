Punkadeka festival 2026- MXPX
35K
39K
ISCRIVITI!
The Latest

×hellsanti× pubblica il nuovo singolo “Milano Chiama”

byDeka
20 Febbraio 2026
One comment

È uscito il 20 febbraio “Milano Chiama”, il nuovo singolo di ×hellsanti× che anticipa il disco previsto per marzo. Un brano pop punk con uno spirito dichiaratamente DIY.

“Milano Chiama” è un pezzo incalzante, costruito attorno a un ritornello immediato. Rabbia e delusione attraversano il brano, che affronta le promesse ambigue del mondo della musica riflettendole nella metafora di Milano, città capace di offrire opportunità ma anche di mettere alla prova chi la vive.

Con questo singolo, ×hellsanti× propone un pop punk che richiama l’estetica anni 2000, mantenendo però un suono attuale e diretto, capace di muoversi tra dimensione underground e apertura verso un pubblico più ampio.

0
0
0
0
1 comment
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

PUNK IN VALLEY #4

byDeka
Next Article

CONVERGE UNICA DATA IN ITALIA NEL 2026

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Feb 20
SFC (So Fuckin’ Confused) (Punk – Hardcore) + L’ABISSO (Hardcore)
BLAH BLAH
Feb 21
AFFLUENTE / MILIZIA HC / CONTAGIO | Hardcore Punk Gnarly Evening · FEHCxBLACKSTAR
Via Ravenna 104, Ferrara, Emilia-Romagna
Feb 21
ROAD TO RESISTENZA IN FESTA VOL.2: Ray & The Originals | The Orobians | Dj Set con Powa Flowa
Via 1 Maggio 2, 21050 Lonate Ceppino, Italy
Feb 21
THE GANG – 40 ANNI DI “BARRICATA RUMBLE BEAT” – Circolo Dong
Circolo Dong
Feb 21
Trauma + L’Abisso @ PerlaNera
Laboratorio Anarchico Perlanera
Feb 21
Biffers + Tondino BOi!s | Pnc, Capannori
Prodotto Non Conforme
Feb 21
Punk in Valley #? || OH DiE! + The Soft Seers _ Sabato 21/02 @Taverna Tortuga
Frazione Vernetto 18q, Bussoleno, Piemonte
Feb 22
STATUTO in concerto presentazione del disco “RiSKAtto” + I Premi Oskar
BLAH BLAH
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.