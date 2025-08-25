YELLOWCARD ANNUNCIANO IL NUOVO SINGOLO “BEDROOM POSTERS”

Il nuovo album Better Days, prodotto da Travis Barker, esce il 10 ottobre

Gli Yellowcard tornano con nuova musica: e’ uscito “Bedroom Posters”, quarto singolo estratto dal loro attesissimo album Better Days, disponibile dal 10 ottobre. Il disco segna il primo full-length della band dopo quasi dieci anni ed è prodotto ed executive prodotto da Travis Barker, che ha anche registrato la batteria in ogni brano.

Il singolo, racconta il frontman Ryan Key, è dedicato a chi custodisce ricordi profondi legati alla propria città natale: “Se sei tornato a casa e ti sei sentito schiacciato dai ricordi di ciò che ti ha spinto ad andartene, se hai mai pensato che fermarti significasse rinunciare ai tuoi sogni, allora questa canzone è per te”.

Con brani come “Better Days”, “Honestly I” e “Take What You Want, già capaci di superare i 6,4 milioni di stream globali, la band dimostra di aver ritrovato la passione dei tempi migliori. La tracklist include anche collaborazioni con Matt Skiba (Alkaline Trio) e Avril Lavigne.

Formati a Jacksonville nel 1997, gli Yellowcard hanno lasciato un segno indelebile nella scena alt rock e pop punk dei primi 2000 con l’iconico Ocean Avenue. Dopo lo scioglimento nel 2017 e la reunion nel 2022, la band è pronta a inaugurare una nuova era.

Pre-order di Better Days già disponibile.