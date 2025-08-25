Punkadeka festival 2025
The Latest

YELLOWCARD ANNUNCIANO IL NUOVO SINGOLO “BEDROOM POSTERS”

byDeka
25 Agosto 2025
No comments

Il nuovo album Better Days, prodotto da Travis Barker, esce il 10 ottobre

Gli Yellowcard tornano con nuova musica: e’ uscito “Bedroom Posters”, quarto singolo estratto dal loro attesissimo album Better Days, disponibile dal 10 ottobre. Il disco segna il primo full-length della band dopo quasi dieci anni ed è prodotto ed executive prodotto da Travis Barker, che ha anche registrato la batteria in ogni brano.

Il singolo, racconta il frontman Ryan Key, è dedicato a chi custodisce ricordi profondi legati alla propria città natale: “Se sei tornato a casa e ti sei sentito schiacciato dai ricordi di ciò che ti ha spinto ad andartene, se hai mai pensato che fermarti significasse rinunciare ai tuoi sogni, allora questa canzone è per te”.

Con brani come “Better Days”, “Honestly I” e “Take What You Want, già capaci di superare i 6,4 milioni di stream globali, la band dimostra di aver ritrovato la passione dei tempi migliori. La tracklist include anche collaborazioni con Matt Skiba (Alkaline Trio) e Avril Lavigne.

Formati a Jacksonville nel 1997, gli Yellowcard hanno lasciato un segno indelebile nella scena alt rock e pop punk dei primi 2000 con l’iconico Ocean Avenue. Dopo lo scioglimento nel 2017 e la reunion nel 2022, la band è pronta a inaugurare una nuova era.

Pre-order di Better Days già disponibile.

