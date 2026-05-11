YOUR DEMISE DOPO ANNI DI ATTESA TORNANO IN ITALIA

Dopo anni di attesa, torna in Italia la band inglese Your Demise come headliner dell’Hillside Festival di Montegridolfo (Rimini), il prossimo 11 Luglio per una serata a ingresso gratuito!

Gli Your Demise nascono nel 2004 a St Albans, in Inghilterra, e diventano rapidamente uno dei nomi più rilevanti della scena hardcore europea. Con un sound aggressivo ma fortemente contaminato da influenze punk, metal e rock’n’roll, la band si distingue per energia, attitudine e un approccio diretto e senza compromessi.

Album come Ignorance Never Dies e The Golden Age consolidano la loro reputazione, portandoli a suonare nei principali festival europei e a condividere il palco con alcune delle band più importanti della scena.

Conosciuti per i loro live esplosivi e per un seguito fedele, gli Your Demise incarnano lo spirito DIY e la mentalità “no regrets”, diventando un punto di riferimento per un’intera generazione di fan hardcore.

Ufficialmente sciolto nel 2014, il progetto vede ora una nuova luce grazie allo storico cantante George Noble che nel 2024 ha riformato la band per il suo ventennale.

Di seguito tutti i dettagli degli show:

YOUR DEMISE

11 luglio

Hillside Fest, Montegridolfo (RN)

Ingresso gratuito