Your Life is Getting Over, Weekend Cigarettes ci risiamo!

Tornano a breve distanza i prolifici Weekend Cigarettes, dopo nemmeno due mesi dall’ultimo singolo “Come Back Home” , i quattro cavalieri dell’apocalisse alessandrina ci tirano in faccia il nuovo “Your Life Getting Over” e già che ci sono ci fanno su un bel video. Dietro la macchina da ripresa ci troviamo nuovamente il buon “Gallo” Gallarati, già tre terzista dei Boogie Spiders, che confeziona loro un video old style fatto di mille inquadrature veloci e pochi fronzoli. Si perché per questa song il messaggio vuole essere unico e diretto; se non muovi il culo muori!

Correte a guardare il video e ascoltare il la song, non avete scuse…vi ho messo i link!