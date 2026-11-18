Il 22 novembre 2026 gli Zebrahead arrivano al Legend Club di Milano insieme ai Punk Rock Factory per una serata speciale dedicata ai trent’anni di carriera della band californiana.
Trent’anni di punk rock, oltre due milioni di album venduti, una nomination ai Grammy e centinaia di concerti in tutto il mondo: gli Zebrahead non hanno certo bisogno di presentazioni.
Per festeggiare questo importante anniversario, ERP in collaborazione con Punkadeka.it mette in palio sue biglietti per assistere al concerto.