Zebrahead: festa per i trent’anni al Legend Club con Punk Rock Factory con prevendita esclusiva per i lettori di Punkadeka

Per i loro trent’anni non si poteva mica fare una cosa qualunque.

Arrivano gli Zebrahead assieme ai Punk Rock Factory!

L’appuntamento è il 22 novembre 2026 al Legend Club di Milano, una data speciale per celebrare tre decenni di attività della band.

Per l’occasione è prevista una prevendita esclusiva riservata ai lettori di Punkadeka, attiva dal 10 dicembre alle 11 contattando [email protected]

Le prevendite ufficiali saranno invece disponibili solo su TicketOne a partire dal 15 dicembre alle 11.

Una serata imperdibile per festeggiare trent’anni di Zebrahead come si deve.

Più di mezzo milione di ascoltatori solo su Spotify, trent’anni di carriera e infiniti concerti e sold out in ogni parte del globo, gli Zebrahead non hanno la minima intenzione di rallentare. Pronti a pubblicare nuove tracce e release non solo da qui all’anno prossimo ma durante tutto il 2026 stesso, gli Zebrahead – punk rock da Orange County, California – vi prenderanno per le spalle e trascineranno in uno dei poghi più divertenti ed immersivi che abbiate mai provato. Complici oltre due milioni di album venduti, una nomina a un Grammy per una collaborazione con nientemeno che i Motörhead ed un approccio DIY quasi decennale, gli Zebrahead sono l’apoteosi della fame (e sete!) di vivere, coronata con inni adrenalinici, crowdsurfing a rotta di collo e pit a dir poco esaltanti.