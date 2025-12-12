34K
Zeetha Parisova al 10° Gran Premio dell’Arte Contemporanea

byDeka
12 Dicembre 2025
No comments

Zeetha Parisova, artista milanese legata alla cultura punk e dark, sarà tra i protagonisti del 10° Gran Premio dell’Arte Contemporanea, in programma dal 13 dicembre 2025 all’8 gennaio 2026 a Expo Fiera Milano. L’evento, organizzato da PassepARTout Unconventional Gallery, riunisce artisti internazionali in un dialogo tra ricerca, visioni e linguaggi espressivi diversi.

In mostra saranno presentate due opere di Zeetha, visibili tramite cornici digitali ad alta risoluzione: EKONOMIA, collage su legno selezionato per il catalogo ufficiale, e ART KALI, collage su carta. Fedelmente alla sua poetica, l’artista non offre interpretazioni dirette delle sue opere, lasciando al pubblico la libertà di ascoltare l’emozione e costruire il proprio significato.

Con uno stile che unisce ribellione, identità e colori intensi, Zeetha porta nel contemporaneo l’attitudine punk trasformando il collage e il mixed media in un linguaggio personale e autentico. Il suo portfolio è disponibile online, insieme alle opere visibili su Instagram.

