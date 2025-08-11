ZeroCalcare firma la grafica del Punkadeka Festival!

Il celebre fumettista ZeroCalcare, noto per il suo stile inconfondibile e il legame con la cultura punk, ha realizzato la grafica ufficiale del Punkadeka Festival 2025, in programma il 6 settembre al Circolo Magnolia di Milano. Un manifesto che unisce l’energia ribelle della scena punk all’impegno sociale e politico che da sempre caratterizza l’artista.

ZeroCalcare, pseudonimo di Michele Rech, è uno dei nomi più importanti del fumetto italiano contemporaneo. Cresciuto a Rebibbia e influenzato dai movimenti sociali, dai centri sociali e dalla scena antagonista romana, ha sempre usato il fumetto come mezzo di denuncia e riflessione, raccontando storie di lotta, precarietà e resistenza.

Dopo il successo di opere come La profezia dell’armadillo, Kobane Calling, Macerie Prime e Scheletri, ZeroCalcare ha conquistato anche il pubblico televisivo con le serie animate Strappare lungo i bordi (2021) e Questo mondo non mi renderà cattivo (2023), entrambe su Netflix.

E proprio su Netflix è attesissima la sua nuova serie animata, in uscita nel 2026, che promette di unire ancora una volta ironia, impegno e storie capaci di parlare a un’intera generazione.

Con la sua grafica per il Punkadeka Festival, ZeroCalcare conferma il suo legame con la cultura punk e con chi, dentro e fuori dal palco, non smette di lottare.

Punkadeka festival 2025

Data: Sabato 6 settembre 2025

Band: Cock Sparrer, Derozer, Discomostro, Sempre Peggio,The Bloodstrings, RFC, Retarded, Medium Beer

Orario: Dalle 14.30 fino a tarda serata (con termine compatibile con i mezzi pubblici)

Location: Circolo Magnolia, Parco dell’Idroscalo, Segrate (MI)

Biglietti: https://link.dice.fm/M00f850ef405

Info: https://www.punkadeka.it/festival/

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1142597037194199/

Official Playlist:https://open.spotify.com/playlist/4bCKIcoGVTRLiArntrWsCN