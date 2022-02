ZIA SHANIQUA: fuori il secondo singolo NOTTATACCIA

Riceviamo dal nostro amico Pietro di SEMPLICEMENTE DISCHI il comunicato sull’uscita del singolo di Zia Shaniqua, al secolo Antonio Nespoli, che ci racconta la sua nottataccia.

Nottataccia è il secondo singolo di Zia Shaniqua (Antonio Nespoli, autore e chitarrista di band storiche del

panorama punk italiano come Kusameze) in uscita il 25 febbraio 2022 per Semplicemente Dischi. Prodotto

da Daniele Adolfo Venti, Nottataccia è uno ritratto dell’abbandono vissuto in età post adolescenziale, dove

rabbia, disagio e romanticismo si intrecciano in una spirale nostalgica che va oltre qualsiasi possibilità di

ritorno di coppia. Influenzato dal punk rock dei primi 2000 e con sonorità moderne, Zia Shaniqua si

conferma come uno degli autori più promettenti della nuova scena italiana.

Link utili:

Instagram

Vimeo