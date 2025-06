Zia Shaniqua pubblica il nuovo singolo “Colle Morino” per Spicy Tuna Rec.

Colle Morino è il nuovo singolo , in uscita domani 27 Giugno, di Zia Shaniqua, uscito per Spicy Tuna Records e prodotto da Daniele Venti (Harry Fotter, Gattini di Salem). Il brano prende il nome da una salita, affrontata troppo in fretta e con una MS gialla in bocca, e racconta una sensazione di smarrimento tra giramenti di testa, fiato corto, frizioni bruciate e ritorni che sembrano non finire mai.

Il testo si muove tra introspezione e disillusione, dove le strade diventano più comprensive delle persone che un tempo erano vicine. Il brano contiene anche un messaggio subliminale, che verrà svelato a tempo debito.