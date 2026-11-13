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ZOE! Diffusione Notturna: dal punk romano al post-punk e alla new wave

byDeka
13 Novembre 2026
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ZOE! Diffusione Notturna è un nuovo progetto composto da cinque musicisti provenienti da diverse esperienze all’interno della scena punk romana e italiana.

Tra i componenti e gli ex componenti della band figurano musicisti che hanno militato in realtà come Duap, Dalton, Tacita, Aut Aut e Shots in the Dark. Un percorso che affonda quindi le proprie radici nel punk, pur sviluppandosi oggi attraverso sonorità che mescolano post-punk e new wave, con testi in italiano.

Il nome ZOE racchiude il concetto alla base del progetto: l’essenza stessa della vita, intesa come principio vitale universale. La band racconta di voler mettere da parte la componente più egoica e performativa della composizione musicale, lasciando spazio a un’ispirazione viscerale e a un’attitudine più spontanea e autentica.

La seconda parte del nome, “Diffusione Notturna”, rappresenta invece la ricerca di quel momento in cui tutto può succedere, al di fuori delle aspettative e dei ritmi e modelli imposti dall’esterno.

Gli ZOE! Diffusione Notturna hanno recentemente pubblicato il loro primo album omonimo, “ZOE”, disponibile in ascolto su Bandcamp.

Un progetto che, pur muovendosi verso territori sonori differenti, mantiene un legame con le esperienze e il percorso musicale da cui provengono i suoi componenti.

 

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