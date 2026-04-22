ZONA disponibile l’album “L’Ottavo Gioco”

Gli ZONA presentano “L’Ottavo Gioco”, il loro quarto lavoro in studio, un full length composto da dieci tracce.

L’album è un assalto sonoro che richiama il post-hardcore svedese di Breach e Cult of Luna, unito all’urgenza teatrale del Teatro degli Orrori. In un contesto asettico e frenetico che corre verso lo schianto, il disco attinge alla violenza dei Sick of it All e al nichilismo degli Entombed, raccontando una realtà fatta di alienazione tecnologica e “preti senza croce”. Dai testi emerge una rabbia costante e una tensione viscerale, tra il demone Asmodeo e uno stress che non lascia scampo, con un invito a scappare da ciò che non si accetta. È un lavoro di pugni chiusi e scelte radicali, dove l’unica via è mordere la vita prima che l’orizzonte inghiotta tutto.

Citando la band: “benvenuti nella Zona: qui nevica nero”.

“L’Ottavo Gioco” è stato registrato e mixato presso Ivory Tears MusicWorks Studio da Alessandro Del Vecchio e Andrea Seveso.

Ascolta “L’Ottavo Gioco” su YouTube:

https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nBfOXhK0Y_3E71tCCg94HuMQItdmIH830

Ascolta su tutte le piattaforme:

https://orcd.co/zona-lottavogioco

La band nasce a Vigevano alla fine del 1994 per iniziativa di Francesco Capasso e Diego Quartara. Fin dagli inizi costruisce un percorso autonomo tra hardcore e crossover con testi in italiano, condividendo il palco con realtà come Alice Cooper, Madball, NOFX e Timoria. Tra il 1994 e il 2000 pubblica due album in studio e un live per Omar Gru di Omar Pedrini, seguiti da intensa attività live.

Dopo una pausa, il progetto riparte con l’ingresso di Marco Di Salvia e Luigi Modugno aka Lo Slavo, arrivando alla pubblicazione di “Anormalità” (Laroom Records). Negli anni successivi la band sviluppa nuovo materiale fino all’attuale percorso, sempre registrato presso Ivory Tears Music Works Studio.

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