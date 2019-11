Pronti a lodare il santo patrono della nostra città?

Vi state preparando per festeggiare il santissimo Natale?

Ancora no? Vi da una mano il CSA Baraonda in collaborazione con Professional Punkers!

Sabato 7 dicembre arriva il PunkAmbroeus: veloce, massiccio e incazzato proprio come piace a noi!

Punk nostrano DOC con sul palco:

LineOut

Secoli Morti

Slang Poor Kids

The Butchers

The Ferrets

Zheros

Regress

Apertura cancelli ore 19,30

Inizio concerti ore 20,00 (siate puntuali!)

Pronti a sfamarvi con burritos all night long

CSA Baraonda

via Pacinotti, 13

Segrate