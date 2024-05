FRANK TURNER: Undeafeated

Il nome di Frank Turner, ultimamente è un po’ “divisivo”, nel senso che piace a molti come autore, le sue canzoni piacciono, i suoi live piacciono, ecc…ma a molti, per usare un francesismo “ha rotto le palle”, perchè è un po’ come il prezzemolo nei festival estivi, in un modo o nell’altro nell’arco della stagione festivaliera, te lo ritrovi. Come il mercoledì, sempre in mezzo.

Sempre meno di Pennywise e Dropkick Murphys eh, intendiamoci.

Beh, a me ‘sta cosa non da’ fastidio, a me lui piace, lo trovo un ottimo autore, un songwriter svariate spanne sopra molti altri e un performer che non ha ancora perso cuore ed entusiasmo dopo 17 anni di attività (da solista). Quindi com’è questo nuovo disco? Per chi riuscirà a fare lo sforzo di andare oltre 3/4 canzoni, c’è un disco molto poliedrico e completo: Frank si è allentato la cravatta, ha smesso di vergognarsi della chitarra acustica, ha abbracciato il suo lato pop e ha deciso di andare all-in con tutto ciò che c’è di esaltante nella sua musica.

Quindi cori super antemici in “No thank you for the music”, ritmiche irish punk alla Pogues in “Never mind the back problems”, il fantasma delle cose più allegre dei Clash in “The leaders”, gli arrangiamenti un po’ più tranquilli per tirare il fiato in “East Finchley” e via così, fino al capolavoro del primo singolo “Girl from the record shop”, 1.46 di gioiello pop-punk alla Green Day ma con un tocco molto più personale.

So che nelle recensioni non si devono fare i riferimenti temporali, ma qui siamo su Punkadeka e come dice quello “Facciamo come cazzo ci pare”, quindi io stasera vado a vedermelo in apertura ai Nofx al Carroponte. E sono felice.