GÜERRA: Quanta Fame Hai?

Secondo disco per i romagnoli Güerra, che dopo il buon esordio del 2019 propongono un nuovo 12″ dal titolo “quanta fame hai?”, domanda innocente che ci avranno fatto centinaia di volte, ma che passata tra le mani dei Güerra diventa una spinta a ragionare su cosa ci aspettiamo dalle nostre vite, e cosa siamo disposti a fare per ottenere tutto.

Quello che sto ascoltando in ciclo continuo da qualche tempo è un disco sincero, con un’anima pura e dura come la roccia e che ruota tutto attorno alla domanda iniziale, un disco fatto di storie vere e vissute in prima persona come vuole la tradizione streetpunk, certo è che ciò che mi ha colpito è proprio la genuinità dei testi e di come parlano all’ascoltatore, sarà che la Romagna la amo e con essa amo quasi tutto ciò che viene da quella terra magica, ma più probabilmente è tutto dovuto alla bravura della band che è riuscita a rendere tutto meno spigoloso, e con grande armonia racconta di postacci che ci mancano come l’aria, di reietti, di burdél e scappati da casa, di rivolta e di qualche riflessione importante, tutto accompagnato da un buon sound vario, si passa infatti dalla sfuriata veloce al rock’n’roll scuoticuli, si sente molto l’esperienza dei ragazzi fatta in diversi anni di militanza; nello specifico mi è piaciuta moltissimo “condannato a vita”, la combo testo splendido che sembra che mi parli e ritmo forsennato mi ha preso moltissimo, ma complessivamente il livello rimane parecchio alto per tutto il disco, che è piacevole da ascoltare, immediato come il caldo alla gola che da il cicchetto di rum, un disco con chiarissime influenze OI! ma che secondo me piacerà anche a chi ha i capelli più lunghi e nemmeno una Fred Perry.

Prodotto da Radio Punk ed Hellnation, registrato, mixato e masterizzato da Grug al Son House Studio di Bologna, con la partecipazione di Giulia ai cori, le (splendide) grafiche e le foto di copertina sono a cura di Dagon Studio, con la partecipazione di Zanna, Tina, Hamze e Vitto.

tracklist:

01. amica oscurità

02. Artax

03. riot

04. spranga!

05. condannato a vita

06. io vivo

07. branco

08. 13:12

09. knots (quarantine song)

10. quello schifo di bar

11. la canzone del bar perduto

12. sigarette storte