“2020 POSTPONED”: il magazine che racconta l’Italia dei festival punk nell’anno della pandemia – PREORDER NOW!

FUORI ORA il magazine di Punkadeka “2020 Postponed”, 52 pagine a colori con le voci di 18 festival nostrani (7 interviste esclusive e 11 contributi speciali). Li abbiamo raggiunti, intervistati e fotografati durante un viaggio on the road.

PREORDER SOLO FINO AL 5/12! Ordina qui la tua copia: PUNKADEKA SHOP

“Vale, che programmi hai quest’estate?”

È un giorno qualsiasi di aprile quando nasce l’idea del viaggio on the road che ci ha visto protagoniste quest’estate in giro per l’Italia: Amanda, Valentina e una Hyundai i10.

Obiettivo? Intervistare gli organizzatori dei festival che non ci sono stati in questo 2020 colpito dalla pandemia ancora in corso.



All’interno le interviste a: Festa di Radio Onda d’Urto, Brescia – Toscana Punk Rock, Lucca – Lobotomy Fest, Siena – Distruggi La Bassa, Ferrara – Venezia Hardcore, Marghera – NoReason Fest, Monza Brianza – Punk Rock Raduno, Bergamo.

5 le Regioni toccate, 1300 i km percorsi.

Ora questo progetto ha finalmente preso forma! Anima, corpo, risate, birrette, km macinati, amici incontrati, musica: tutto questo e tanto altro è racchiuso tra le pagine di questo magazine, che ha preso corpo grazie al meraviglioso lavoro grafico di Sofia Cookie (@sofia_cookie)! E ancora al suo interno 11 contributi di altri festival sparsi per l’Italia, una mappa illustrata dei festival italiani e il fantastico poster A3 staccabile firmato Giusy Amaro (@giusyamarodesign).

Il magazine è disponibile in digitale a partire da 1€. Ma non è tutto! La versione cartacea della fanzine, insieme ad altro merch esclusivo sono preordinabili qui dal 16/11 fino al 05/12 su PUNKADEKA SHOP.

Support your local heroes!

