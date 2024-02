SAL RINELLA E LE PALLOTTOLE: Sogni, Dubbi e Nicotina

Primo lavoro da solista per Sal Rinella, se frequentate un po’ il nostro sottobosco saprete sicuramente chi è e cosa ha fatto fino ad oggi, che lo vediamo uscire con un disco di 7 pezzi di cui una cover nientemeno che di Bobby Solo, intrisi di punk rock piacevole e interessante, divertente e frizzante.

Già da qualche tempo gira il primo singolo “Milano”, e da subito ho notato la leggerezza e la spontaneità con la quale è stato scritto il pezzo, qualità che ho poi ritrovato dentro il disco, che gira benissimo e si lascia ascoltare volentieri, forse perché il buon Sal, parere mio, ha scritto un disco personalissimo ed introspettivo, uscito solo ed unicamente per se stesso, ma con la cura e la precisione di chi vuole che il suo lavoro sia comunque apprezzato da tutti, perché va detto che nella sua semplicità sento che dietro c’è un buon lavoro, quindi i complimenti vanno anche ai suoi compagni di questo viaggio, che hanno supportato egregiamente le esigenze del cantante.

Punk rock piacevole dicevamo, con una deviazione a mio avviso spaziale che troviamo in “PanDorom”, amo le sperimentazioni e trovare un pezzo del genere in mezzo ai tre accordi è stata una bella sorpresa, una scommessa forse, per me vinta a mani basse, splendida poi la conclusiva “dedica”, forse il mio pezzo preferito, vuoi per la sua grinta, vuoi per il tema trattato, boh mi piace parecchio…aggiungiamo poi una bella scrittura in generale, testi come detto personali che ci fanno conoscere meglio sto eterno giovane innamorato della sua chitarra, dei palchi di legno e del sudore del pubblico.

Prodotto dalla mitica Ammonia Records del grande Kappa.



tracklist:

01. Milano

02. un dubbio

03. zuccheri e nicotina

04. non c’è più niente da fare (Bobby Solo)

05. PanDorom

06. solamente storie

07. dedica