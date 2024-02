La genesi di Ændriu: una valvola di sfogo personale diventa un album vero e proprio.

Ci sono dei momenti in cui qualcosa dentro di te cambia ed hai bisogno di trovare nuovi equilibri e nuovi modi di esprimerti.

A volte questi cambiamenti vengono da soli, altre volte grazie a stimoli esterni, ed è questo il mio caso.Praticamente tutte le canzoni del progetto Ændriu sono state scritte durante la pandemia.Cosa fare di tutto quel tempo libero a casa (cosa più unica cherara per me, quasi due anni senza lavoro per noi del settore dell’intrattenimento), di quelle giornate infinite senza ricevere le solite decine di telefonate e le solite centinaia di mail per organizzare questo o quello? E ancora: cosa fare di tutta quella rabbia che stava crescendo dentro me?Scrivere canzoni, ovvio!La rabbia, almeno per me, è sempre stata un’ottima benzina per alimentare il fuoco dell’ispirazione.

E non è una cosa negativa, anzi. Personalmente quando sono felice e sereno voglio solo godermi la vita e viaggiare mentre quando qualche difficoltà mi accende dentro mi trovo sempre con una chitarra in mano per cercare di non esplodere.Funziona così da sempre per me.La rabbia accende l’ispirazione ,ma non è detto che quello di cui parlo nelle canzoni che nascono in questa fase sia per forza legato al motivo per cui è nata quella rabbia.Anzi, raramente è così. E’ solo un catalizzatore, la scintilla che accende qualcosa che c’era già.E quindi giù a scrivere, di getto, una fiammata, e nel giro di poche settimane sono nate più di una decina di canzoni.Cosa farci? Niente ovviamente.

I Punkreas sono fermi a tempo indeterminato, almeno nella versione elettrica, Rollover non può produrre tour perché di tour non ce n’è e così queste canzoni finiscono nel cassetto.Non prima di aver iniziato a registrarle però! Batterie e poco altro, con il fidato Marco Mako Ruggiero (già con me nei Knowing2Fly) nella sua cantina, con quello che avevamo a disposizione. Senza pretese.Intanto io riprendo finalmente a fare qualche data come tour manager con qualche artista.

Sedute, capienze limitate, quel periodo lì insomma, ma non potevo chiedere di meglio in quel momento. E’ stato un ritorno alla vita. Alla mia vita, quella on the road, quella in giro a portare musica e conoscere persone e luoghi.Poi tutto si ferma di nuovo e si torna nel buco nero.A quel punto decidiamo che è il momento di continuare a registrare, sempre mantenendo la filosofia di usare quello che avevamo a disposizione.Un po’ perché sia io che Mako abbiamo dei piccoli home studios con cui abbiamo sempre fatto i provini per le nostre band, un po’ perché era quel periodo dove comprare della tecnologia nuova era praticamente impossibile, un po’ per altri mille motivi, abbiamo deciso di andare avanticosì.Sempre senza l’idea di un album o un progetto. Solo tanta necessità e voglia di scrivere.