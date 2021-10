“SURVIVE 2021”: una guida punk alla sopravvivenza nell’anno dei vaccini – PREORDER NOW!

Dopo Postponed 2020, Punkadeka torna con un nuovo magazine d’intrattenimento per quest’anno a cavallo tra pandemia e ripresa, una guida per farci passare questo 2021 senza sentire troppo la mancanza dei (veri) concerti.

HAI TEMPO FINO AL 31/10! Ordina qui la tua copia: PUNKADEKA SHOP

Ma soprattutto, cosa trovate in questo numero?

L’anno scorso abbiamo raccontato i “festival che non ci sono stati”, questa volta invece ci siamo andate per davvero.

Tre report e tre festival che in questo 2021 si sono reinventati con modalità e nomi diversi – pur di esserci : Second Worst Raduno (Punk Rock Raduno), Punk Rock Camp (Punk Rock Holiday) e Bay Fest “Positive edition”. Da non perdere i contenuti speciali!

Come sarebbe “magazine di intrattenimento”?!

Vogliamo raccontare come siamo sopravvissuti a quest’anno senza senso – in modo divertente e leggero però. Questa volta abbiamo scelto di dare spazio ai cosiddetti “content creator” della scena, so che state storcendo il naso, lo traduco: tutti coloro che grazie ad interviste, dirette, video, podcast ecc. ci hanno tenuto compagnia, informati, divertiti.

Ma non solo, all’interno troverete una sezione fun & games tipo settimana enigmistica punk (non avete idea) e abbiamo dato spazio più all’aspetto ludico.



Ma com’è possibile che “hanno contribuito alla realizzazione 53 persone”?

Beh, abbiamo voluto coinvolgere anche tutti voi, che ci leggete, che andate ai concerti, che ascoltate musica. Vi abbiamo chiesto di inviarci un contributo e ne abbiamo raccolti ai concerti… la bacheca dei lettori è assolutamente imperdibile!



Altre novità?

Quest’anno sarà possibile ordinare lo speciale gadget dell’estate, il pallone gonfiabile di Punkadeka a soli 2€! Ocio, pezzi limitati. Mentre è previsto un bundle distro a prezzo speciale per l’acquisto di 10 pezzi a 40€, con consegna gratuita.



Per tutto il resto, dietro a tutto questo ci sono: Amanda Disa, Vale Piazzola e Sofia Cookie (con Deka che ci osserva e veglia su di noi).

PREZZI POP: COPIA CARTACEA 5€ E MAGAZINE DIGITALE 1€! Preordina qui. Anche la versione digitale sarà spedita a fine preorder (31/10/2021).

SFOGLIA LA PREVIEW!

SURVIVE 2021 Punkadeka – Preview

Vendita temporanea occasionale di opere creative individuali. Il pre-order termina il 31 Ottobre.