Torna su spotify la playlist di Punkadeka, che raccoglierà le migliori hit del 2022!

Il miglior modo di parlare di musica è farvela ascoltare, così dopo la playlist del 2021 in cui con ben 182 pezzi si è superato le otto ore di musica punk in tutte le sue sfumature dall’hardcore allo ska, si riparte con una nuova playlist che andrà a raccogliere le migliori uscite dell’anno!

Una playlist che sarà tenuta in continuo aggiornamento di pari passo con le nuove uscite italiane e straniere!

Ma non solo grandi nomi, a rendere unica questa speciale playlist saranno anche tante giovani nuove band.

Daremo spazio anche ai vostri suggerimenti! Quindi segnalateci le vostre bands e i nuovi pezzi… e chissà!!!

E inoltre quest’anno la playlist sarà accompagnata da uno speciale di fine mese in cui vi faremo un sunto dei pezzi inseriti, con maggiori dettagli e curiosità, in modo da poter avere una panoramica più completa sul 2022!

I primi 15 pezzi son già on line su spotify!

Che aspettate!

Don’t miss it, click on the playlist & rock n’roll!