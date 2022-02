Speciale Playlist Punkadeka – Riepilogo di Gennaio

Questo gennaio ha visto l’uscita di pochi nuovi album, ma tante anteprime…

Ben 40 sono i pezzi raccolti nella nostra playlist in solo un mese…

https://open.spotify.com/playlist/0AOurW1o8bGZlYtMVLBLgR

In questo speciale raccogliamo delle brevissime sui singoli pezzi…

7 YEARS – “Follow the genius” (04)

Estratto dall’album “Missing Empathy” in uscita il 22 Aprile

Veloce e melodico, incentrato sullo scetticismo scientifico e sul razionalismo, è il primo pezzo del nuovo album della band melodic hardcore di Livorno.

A WILHELM SCREAM – “Be one to no one” (20)

Nuovo album in arrivo????

Prima nuova traccia dopo 9 anni. Il ritorno dell’hardcore melodico della band del Massachusetts promette molto bene: le parti vocali doppie ben si incastrano nei ritmi graffianti rimasti pressoché immutati.

AFTER THE FALL – “Degratation” (25)

Estratto dall’album “Isolation” (Sbam Records e Say-10 Records)

La band skate punk di Albany (NY), da poco entrata nel roster di Sbam, si fa subito notare per le marcate linee punk aggressive e veloci.

AGE OF APOCALYPSE – “Fury” (32)

Estratto dall’album “Grim Wisdom” (Closed Casket Activities)

Una vera furia di hardcore Newyorkese il nuovo pezzo degli Age of Apocalypse, primo pezzo estratto dal nuovo album “Grim Wisdom”.

ALFATEC – “A Thousand Tears” (30)

Estratto dall’album “A Thousand Tears” – In uscita a primavera

Il primo brano del nuovo album della band punk hardcore di Firenze è davvero ruvido e selvaggio. L’hardcore e i punk si intrecciano sui riff di basso e chitarra tagliando il respiro.

BILLY TALENT – “Judged” (33)

Estratto da “Crisis of Faith”

Il sesto album dell’alternative punk band canadese non è stato accolto benissimo dai fans che l’hanno definito banale e incoerente. Il singolo tuttavia merita un ascolto, se cercate qualcosa fuori dai classici pezzi.

COMEBACK KID – “Face the Fire” (03)

Estratto dall’album “Heavy Steps”

La band canadese pilastro dell’hardcore moderno torna a distanza di 5 anni con un brano davvero incazzato, estratto da un album ricco di riff di ispirazione punk hardcore, ma dal cuore diciamo più metalcore.

DECENT CRIMINAL – “Summer Trip“ (08)

Un pezzo divertente e orecchiabile ma con una dose di slacker punk che ti lascia come un senso di paranoia, è il nuovo pezzo della band californiana Decent Criminal.

DISCOMOSTRO – “Troppo” (21)

Estratto dall’album “Mostropatia”

Una scheggia impazzita di rabbia, tecnica, poesia, un mix magico che…

Andate a scoprirvi la recensione completa: https://www.punkadeka.it/discomostro-mostropatia-2022/

DISSIDENTE – “Corvid” (26)

Estratto dall’album “The war on two fronts” (Bad Time Records) – In uscita il 15 Febbraio

Il primo singolo dell’album di debutto della band di Pittsburgh getta nel fuoco tutto ciò che pensi di sapere sullo ska-punk: con riff tecnici e un occhio che strizza al metal, si apre una nuova generazione di ska punk?

DIVIDED HEAVEN – “Creep” (34)

Estratto da “Oblivion” (A-F Records – Gunner Records)

Il progetto rock di Jeff Berman, cantante dei The Boils (streetpunk/Oi! di Philadelphia), The RITES (hardcore del New Jersey), V.P.R. & Lancaster (hardcor di Washington DC) e The Statiks (rock’n’roll della Pennsylvania)

ESCAPE FROM THE ZOO – “Wasted Years” (38)

Estratto dall’album “Countin Cards” (Fat Wreck Chords) – In uscita l’11 Febbraio

La band Texasana con membri dei Days’N’Daze e We The Heathens sforna il secondo singolo del nuovo album che miscela punk, crust, folk-metal e ska creando qualcosa di unico.

EXCUSES EXCUSES – “Far From Perfect” (05)

(Nuovo singolo)

Il trio canadese con un alternative rock infuso di punk, presenta un primissimo singolo pieno di energia e con un pizzico di buona grinta canadese.

FRANK TURNER – “A wave across a bay” (15)

Estratto dall’album “FTHC” – (Xtra Mile Recording – Polydor Records)

Il cantautore punk rock inglese pubblica il pezzo acustico in memoria di Scott Hutchinson dei Frightened Rabbit, che anticipa l’uscita del nuovo 7” prevista per Febbraio.

GAMETIME – “In the face of it“ (07)

Nuovo album in arrivo????

Il ritorno dopo circa 20 anni della melodic pop-punk band di Kansas City (Missouri) ti riporterà davvero indietro nel tempo ai primi anni del 2000.

GREGOR BARNETT (dei Menzingers)- “The First Dead Body I Ever Saw” (24)

Estratto dall’album “Don’t Go Throwing Roses in My Grave” (Epitaph)

Secondo singolo estratto dell’album acustico di Gregor dei Menzingers che uscirà in formato digitale il prossimo 18 febbraio, mentre per la copia fisica dovremo aspettare metà marzo.

HALFWAY ATLANTIC – “Gaslighter” (13)

Estratto dall’album “Halfway Atlantic”

Con la cover dei The Chicks, la band di Austin (TX) con il featuring di Penny Bored prova ad adattare un genere diverso al proprio stile emo pop.

HEART A TACT – “Re-cycle” (22)

Nuovo album in arrivo…. Info non pervenute

Secondo pezzo del nuovo lavoro per la giovane band tedesca, che guidati alla voce dall’immancabile Annalena ci travolgono con una ventata di energia che miscela skate punk e hardcore melodico con un pizzico di pop.

HOT WATER MUSIC – “Collect your things and run” (01)

Estratto dall’album “Feel the void” (Equal Vision Records) – In uscita il 18 Marzo

Ritorno dopo 5 anni per gli Hot Water Music, che rivede Wollard e Ragan insieme alla doppia voce con un pezzo energico, pieno di vitalità e molto pungente: l’effetto devastante dovrebbe piacere ai fan di lunga data.

IGNITE – “On the Ropes” (36)

Estratto dall’album “Ignite”

La storica band californiana pubblica il primo lavoro col nuovo frontman Eli Santana. Una versione moderna di una canzone “Ignite vecchia scuola”: introduzione melodica del basso e poi spazio all’hardcore più puro.

IO E I GOMMA GOMMAS – “Tanto pe’ cantà – Feat Davide Toffolo dei TARM” (37)

Estratto dall’album “E vennero fuori i lupi”

La band marchigiana festeggia i 20 anni di attività con un nuovo album: ritornano in chiave punk rock 16 classici della tradizione musicale italiana, alcuni dei quali reinterpretati in collaborazione con altri musicisti.

KOSEAKASO – “Un giorno che non ho” (31)

Nome dell’album non ancora rilasciato….

Il melodic hardcore della band di Vigevano da poco entrati a far parte della Duff Records… Ne parliamo qui… https://www.punkadeka.it/un-giorno-che-non-ho-il-nuovo-videoclip-dei-koseakaso-per-la-duffrecords/

MARKED OUT – “Pen to Paper” (27)

Estratto dall’Ep “Marked”

Melodie pop punk per i Marked Out da Bakersfield (California) che pubblicano il loro primissimo ep composto da tre pezzi orecchiabili e veloci.

OLD CURRENTS – “No signs of life” (09)

Estratto dall’album “The Glory, The Defeat” – In uscita il 22 Aprile

I suoni e i testi trasmettono la pesantezza di partire per un mondo sconosciuto. Coinvolge l’approccio fresco e intrigante del rock che combina le differenti influenze musicali dei membri della band.

ONE HIDDEN FRAME – “You are free to go” (35)

Estratto dall’album “I am not here” (Thousand Islands – Lockjaw Records)

Terzo estratto per i finlandesi che pubblicano un pezzo strappalacrime, travestito da ottimista punk rock. Una storia triste ma catartica raccontata con voce orecchiabile in un’atmosfera ossessivamente bella.

ORIGINAL SON – “Parasite” (12)

Estratto dall’album “Currents” (Sell the Heart Records) – In uscita il 17 Febbraio

Dal sud della California il punk rock melodico degli Original Son piacerà senz’altro ai fans dei Red City Radio, Bouncing Souls e Nothington. Il singolo anticipa l’uscita del primo album e potrebbe regalare belle sorprese.

REMINDERS – “Carousel” (17)

Estratto dall’album “Best of beach punk” – (Wiretap Records – Venn Records) In uscita il 1 Aprile

Chitarre sinuose che esplodono con accordi punk e un ritornello vivace e orecchiabile in classico stile English Rock.

ROTTEN MIND – “Drifter” (39)

Estratto dall’album “Unflavored” (Lövely Records) – In uscita il 18 Marzo

Il suono grintoso del punk influenzato della new wave anni ’80 si mescolano in questo brano energico ma dalle melodie cupe.

RUSS RANKIN (dei Good Riddance) – “Abolish the Senate” (23)

Estratto dall’album “Come togehter fall apart” (Sbam Records)

Il progetto solista/acustico con cui Russ Rankin dei Good Riddance approfondisce argomenti sociali e politici. La sua interpretazione brusca e malinconica, ormai immediatamente riconoscibile va oltre i confini del punk.

SLIMBOY – “Hope Dies Last” (29)

Estratto da “The Fear, The Anger & Most Of All Your Hope” – In uscita il 4 Febbraio

Dalla Svizzera gli Slimboy si fanno notare per il loro indie punk. Un nuovo album in arrivo il 4 Febbraio che si compone di nove canzoni che parlano di amori, speranze e delusioni.

SPAVENTAPASSERE – “Bambini del Gas” (16)

Estratto dall’album “Coppe da Bancomat” – In uscita a Febbraio

Torna il punk rock trash e demenziale della band romagnola, che anticipa l’uscita del nuovo album per Floppy Dischi / Arrosti Records / Rumori in Cantina Records / True Believers DIY Booking & concerts.

SWILL – “Dislapsed” (40)

(Singolo)

Melodie velocissime, armonie distinte e abilità tecniche si combinano per creare un suono punk davvero unico e rinfrescante: è questa la ricetta del trio punk melodico con sede a Jacksonville, in Florida

TALCO – “Via” (02)

Estratto dall’album “Videogame”

Dopo la parentesi “Maskerade” i Talco ritornano con un pezzo nel loro classico stile patchanka/ska punk. Energia da vendere per la band Veneta pronta anche a tornare in tour, e attesissima al “Punk in Drublic”.

THE ERGS! – “Time and the season” (14)

Estratto dall’omonimo EP (Dirtnap Records)

Dopo 6 anni torna il pop punk della band del New Jersey. Il primo singolo si distingue per quelle sfumature di garage punk anni 60 dalle venature decisamente glam.

THE SAD TOMORROWS – “Long Vibration” (11)

(Singolo)

La nuova band composta dai membri dei The Ergs!, Night Birds, Black Wine e Hunchback pubblica un singolo che ricorda un’era precedente della musica alternativa anni 90, e guarda a Lemonheads e Goo Goo Dolls.

THE MARY VEILS – “Bone Blossom Green” (10)

Estratto dall’EP “Esoteric Hex” (PNKSLM Recordings) – In uscita il 25 Marzo

Un inno rock’n’roll intriso di fuzz, stratificato con la giusta quantità di grinta e sporcizia, quello firmato dalla band garage rock di Philadelphia.

TURN AGAINST – “Foglie di piombo” (18)

Estratto dalla compilation Rumagna Sgroza Records

Un pezzo di puro punk hardcore come ben sa fare la band del ferrarese, il tutto a sostegno del C.S.A. Spartaco di Ravenna.

UK SUBS – “Sensei” (06)

(Singolo)

Le leggende del punk rock inglese pubblicano un nuovo pezzo e mostrano che non hanno perso un briciolo di attitudine o abilità: un classico pezzo dei Subs, completo di tutti gli ingredienti punk.

WOLFRIK – “The black mare” (19)

Estratto dall’album “Clones”

Dal Canada arriva una combinazione di punk, metal e thrash. Un po’ complesso da spiegare ma accattivante: qualcosa di diverso dal solito.

WORST ADVICE – “Brixton” (28)

Estratto dall’Ep “Waves”

Da Nuremberg (Germania) un buon punk rock forte e crudo con melodie orecchiabili e urla di gruppo ben piazzate. La prima di tre canzoni per un totale del di 7 minuti vi lasceranno con la voglia di volerne ancora.