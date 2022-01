CRASS: nuova compilation fuori il 21 gennaio

Nel 2019 i Crass, via One Little Independent Records, invitarono i loro fans a remixare alcuni pezzi della storica anarcho punk band inglese, in celebrazione della raccolta “The Crassical Collection”, raggiungendo più di 200 remix. Dai suddetti remix sono state scelte ben 40 tracce che faranno parte di “Normal Never Was – Revelations“, una raccolta in cd che uscirà il prossimo 21 gennaio.

Qui sotto il primo singolo estratto, la remixata What a Shame.