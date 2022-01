Lizi and the Kids nuovo singolo e nuovo video “You don’t need anyone”

La band perugina non si ferma mai e caccia fuori un nuovo singolo con tanto di video, “You don’t need anyone” è il titolo del nuovo estratto da “Go hard or go home” album fresco di stampa uscito il 17 Dicembre 2021 per Maninalto! Records.

Da Venerdì 14 Gennaio è disponibile sul canale Youtube di Maninalto! il “real life band video” dove potrete vedere la cricca in studio durante la creazione dell’ultimo album in tutto il loro splendore. Tranquilli pigroni qua sotto trovate tutti i link!!

“You don’t need anyone” : https://youtu.be/QfNPjArtRS0

Multilink band: https://musyance.link/liziandthekids