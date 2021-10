Shonan: Kriminals!

Gli Shonan sono un trio punk rocknroll di Parma al loro secondo disco, registrato post lockdown a Milano.

C’entra qualcosa il fatto che sia registrato post lockdown? Non particolarmente, se non nel fatto che la band ha dovuto rimandare la registrazione del disco, fissata per Aprile 2020…ma ormai pare che quello sia uno spartiacque un po’ per tutto e tutti.

Tranquilli, il lockdown non ha infierito sul songwriting della band, quindi questo non è un disco acustico depresso sui temi della solitudine, della morte e dello schifo di vivere (ma un po’ anche si)…è un disco punkrocknroll discretamente esplosivo, che ha in sè i pregi e difetti tipici del genere.

Si, “discretamente esplosivo” è un ossimoro, per spiegare che ci sono pezzi che sono una vera e propria bomba come la opener “Rocky Roberts“: un mix esaltante di Backyard Babies e My Chemical Romance con un ritornello spettacolare…oppure come la semiballad “Don’t give a fuck“, e la conclusiva “Everything is ending“, che a livello compositivo è un po’ più particolare…e ci sono, come è tipico del genere, pezzi che scivolano un po’ sotto il livello dell’interessometro e “fanno numero”, ma direi che in generale ci siamo.

