Torna a Squola con il nuovo singolo dei Glory Hall (contenuti espliciti)

Cioè che i Glory Hall sono super fichi della Brianza che anno fatto un singol con un l’oro super guest friend Veronal che fa il chitarrista negli Andead e tante altre cose swaggose, la canzone a me mi piace di brutto. Nel video ciè quella figliola della Zebbra de Bughi Spaiders e tante altre tipe che levati. La canzone parla di quanto a loro ci piacciono i Ramons e lo fanno con i ritornelli fichi di gialluca e le loro chitarre. A me il video mi fa pure ridere.amos dei Ruers fa pure il maestro. Troppo fichi, se non ti piace non capisci di punk, se non vuoi fare la fine che non capisci guardati il video cuà sotto che escie domani ma su pankadeka lo trovi inanteprima propio OGGI!!!

Primo singolo dell Ep “stupidamente bello” che verrà presentato il 4 novembre al bloom

Tra i protagonisti del video oltre ai GH e ai tanti amici e amiche spiccano Gianluca Veronal voce e chitarra guest nel pezzo, Amos Rùer, Zebra BoogieSp.

Regia Giovanni Ficetola e Michele Fossati