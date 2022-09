Un nuovo pezzo di Joe Strummer è da pochi giorni on-line. Stiamo parlando di Fantastic che potete ascoltare qui sotto.

Il pezzo, registrato nel 2002 e mai pubblicato prima, farà parte della raccolta “Joe Strummer 002: The Mescaleros Years”, in uscita per Dark Horse Records il prossimo 16 settembre.

Qui i pre-ordini:

