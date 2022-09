GREEN DAY: nuovo 45 giri con due pezzi registrati all’Hella Mega Tour

I Green Day hanno annunciato l’uscita di un nuovo 7″ con due pezzi tratti dal recente Hella Mega Tour, che ha visto la band californiana calcare i palchi di mezza Europa assieme ai Weezer (e ai Fall Out Boy per la parte americana del tour).

I due pezzi in questione sono la rinomata Brain Stew e la più recente Pollyanna (mai pubblicata su vinile).

Fin qui tutto molto bello. Dove sta la fregatura? Il 45 giri non uscirà normalmente sullo store dei Green Day, ma farà parte della collaborazione della band con la Oakland Coffee; ergo, per possedere il 7″, dovremmo abbonarci al brand del caffè, al modico prezzo di 97 dollari.

Ognuno tragga le sue conclusioni.

Green Day Live From Hella Mega Vinyl – Oakland Coffee Works