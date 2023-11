STOP al tour dei GREENDAY

“Sfortunatamente lo show di questa sera è stato cancellato per una malattia improvvisa.

Siamo davvero dispiaciuti per questo e ci scusiamo per gli eventuali disagi causati. I rimborsi dei biglietti verranno elaborati automaticamente la prossima settimana. Ci rivedremo di nuovo al Saviors Tour, se non prima”.

Questo è il testo apparso solo su twitter della band, solo poche ore dall’inizio de concerto che doveva tenersi a Londra a Camden Town venerdì sera.

La band ha annullato così la data e sospeso il tour nei piccoli club che aveva toccato come sapete i Magazzini Generali a Milano e il Bataclan di Parigi.

London, unfortunately tonight’s show has been canceled due to an unexpected illness. We’re truly bummed about this and apologize for any inconvenience caused. Ticket refunds will be processed automatically next week. We’ll see you back again on The Saviors Tour if not sooner.

— Green Day (@GreenDay) November 10, 2023