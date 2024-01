Quando dopo una dura, lunga e noiosa giornata lavorativa ti ritrovi i GreenDay dal vivo in metropolitana, la giornata svolta.

Questo è successo qualche ora fa alla fermata subway del Rockefeller Center di NYC. Dove i Greenday per promuovere l’album in uscita Saviors hanno fatto 5 pezzi live (accompagnati da Jimmy Fallon – noto conduttore televisivo negli USA e altri guest).



Puoi vedere parte della performance di seguito: