Nightwatchers pubblicano il nuovo video e singolo “1905 & The Muslim Exception”

I Nightwatchers hanno pubblicato “1905 & The Muslim Exception” il primo singolo che porta al secondo full length della punk band francese. Il singolo è accompagnato da un video musicale disponibile sul canale Youtube di Lövely Records.



Guarda il video: https://youtu.be/bHiT–TGKYM





La band descrive il testo del brano:



“La legge francese del 1905 sulla separazione tra Chiesa e Stato fu approvata il 9 Dicembre 1905. Essa stabilì la laicità dello Stato in Francia. Il laicismo era osservato nelle metropoli, ma era un’eccezione nell’impero coloniale francese dove colonizzazione ed evangelizzazione andavano sempre di pari passo. In Algeria, lo Stato francese sorvegliava la pratica dell’Islam e organizzava il culto musulmano in una logica di controllo e regolamentazione.”



I Nightwatchers pubblicheranno un nuovo album nell’autunno 2021. “Common Crusades”, il secondo full-length della band punk francese, e la continuità musicale e lirica del loro debutto tematico del 2019 “La paix ou le sable”. I testi politici che trattano i conflitti radicati nell’epoca coloniale della Francia si scontrano con paesaggi sonori melodici, sovversivi e cupi.

Nightwatchers, link alla band:

Facebook

Instagram

Bandcamp

COMMON CRUSADES – COPERTINA DELL’ALBUM – FUORI IN AUTUNNO 2021