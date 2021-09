Nightwatchers pubblicano il nuovo singolo “Their Turn Trying To Rule The World”

Il gruppo punk-rock francese Nightwatchers pubblica il singolo “Their Turn Trying to Rule the World”. Un brano punk melodico, sparato sul basso, con un forte messaggio politico.

Il singolo, proprio come le altre tracce dell’album di prossima uscita dei Nightwatchers, è scritto per aumentare la consapevolezza del razzismo istituzionale nella Francia moderna, che pone le sue radici nell’epoca coloniale del Paese.

“Their Turn Trying to Rule the World” affronta l’argomento evidenziando una nuova, controversa legge intesa a proteggere il Paese dai pericoli di quello che il governo francese considera “separatismo islamico”.

Julien, voce e chitarre della band, commenta:

“Their Turn Trying to Rule the World” affronta il rapporto del Senato che ha ispirato la nuovissima legge francese contro il “separatismo islamista”. L’esistenza di un progetto politico separatista è presentato come un fatto, senza alcuna prova scientifica”.

“Their Turn Trying to Rule the World” è fuori ora su tutte le piattaforme di streaming. Il singolo è il terzo e ultimo che porta al secondo album dei Nightwatchers, “Common Crusades”, un disco dalle forti tematiche politiche e sociali, in uscita su Lövely Records l’8 ottobre.

