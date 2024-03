La Bruma, dieci tracce in cui raccontano il loro “Cuore Acerbo”

(I) La Bruma sono una band Hard Core fatta a modo loro, come solo alcune località sanno sfornare. Ogni luogo ha la propria caratteristica, la bassa ne ha una che non si discute e non si può combattere a mani nude; la nebbia e tutto il freddo che si porta appresso. Nel 2022 la ballotta nasce, ma è solo oggi, con un po’ di sano schiscettare (schiscetta/gavetta l’avete capita?) e qualche registrazione d’assestamento, che i ragazzi riescono finalmente a sputare fuori tutta la mestizia che li attanaglia da dentro. Non pensate male però, il loro gridare dalle loro cavità più profonde non è fine a se stesso. I cinque picchiano duro e lo fanno con maestria e contenuto. La voce potente e strappata al limite di Max racconta quanto la visione personale della band non avvenga attraverso uno stretto collo di bottiglia, ma da una postazione che dona loro un 360° chiaro e preciso; antagonismo puro verso questa società che non accetta chi non gli sta al passo, chi ha difficoltà, chi non arriva al posto più alto del podio, e tutto ciò loro lo vogliono gridare con le vene del collo gonfie. La struttura sonora è potente, affonda le sue zampe nell’ HC più incazzato. La band ne ha assimilato le caratteristiche, lo ha masticato, impastato e rimasticato, inventando una versione molto personale del genere. I tre musici alle corde gestiscono le colate laviche attraverso i riff solidi e melodici dei due chitarristi, a loro volta sorretti da un basso che li spinge verso l’alto, tutto il resto è batteria. Le pelli sono suonate in maniera potente, gnucca e con un tasso di originalità non indifferente. ascoltateveli a pugni stretti e fatevi prendere da quell’ umidità, quel freddo opprimente che taglia, fate come loro; agitatevi arrabbiati.