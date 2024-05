Canale pubblicano “Bordo”, nuovo singolo tratto dall’EP di prossima uscita

I Canale, emo/punk band nata nel cuore della Toscana nel 2021 pubblica il nuovo singolo “BORDO”, brano tratto dal nuovo EP in uscita a breve.

Questo nuovo lavoro segue l’album di debutto “FELICE”, pubblicato nel febbraio del 2023.

ASCOLTA IL SINGOLO:

Il brano cattura l’essenza delle insicurezze e delle frustrazioni quotidiane e nel testo esplora la sensazione di essere incompresi e impotenti. Il singolo conferma quindi quanto già messo in mostra dalla band nella sua produzione, ossia la capacità di toccare le corde emotive degli ascoltatori e parlare direttamente al cuore e alla pancia in maniera spontanea.

La band commenta:

“BORDO è un brano che ha il suono della sfiducia verso l’esterno, un esterno che difficilmente ci fa sentire capiti veramente.

Non resta che rimanere in silenzio “dentro un altro pensiero” e rassegnarsi al fatto che urlare da soli contro la notte non serve a niente.

E anche fosse solo un momento, questo brano lo contiene, lo impara a conoscere e lo butta fuori sera dopo sera.”

A differenza dei lavori precedenti, nel nuovo EP tutti i membri della band stanno contribuendo alla scrittura dei testi, portando un consolidamento dei capisaldi del songwriting della band aretina e allo stesso tempo un innalzamento della capacità comunicativa dei brani che comporranno questo nuovo lavoro, portando una profondità e una varietà di prospettive uniche.

“BORDO” è disponibile su tutte le principali piattaforme di musica digitale. La copertina del singolo è di Roberto Lucarelli.

https://www.instagram.com/canaleband

https://www.facebook.com/canaleband