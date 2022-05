Zombies No: guarda il video del nuovo singolo “War Lullaby”

Mentre assistiamo allo svilupparsi di un conflitto armato che ci riporta alla crudezza del mondo, il nuovo singolo della punk rock band Zombies No “War Lullaby” arriva potente come un tuono, invitandoci a prestare attenzione ad una delle tante tragedie che la guerra porta con se: la triste realtà dei bambini soldato.



GUARDA IL VIDEO: https://youtu.be/k4P-GnQOIeo



Se nel conflitto di queste settimane questa terribile pratica fortunatamente non si verifica, sono tanti gli scenari bellici in cui l’infanzia, già turbata dalla ferocia degli scontri armati, viene derubata della propria innocenza.



I punk rockers dedicano a questo tema un brano diretto, senza mezze misure, ma allo stesso tempo dinamico e melodico. In meno di un minuto e mezzo riescono a sviluppare sia musicalmente che dal punto di vista lirico un piccolo grande manifesto di pace.



Gli Zombies No commentano così, presentandoci il singolo:

“Il nostro nuovo singolo e video “War Lullaby” (dal nostro nuovo album The Big Reset) è una canzone potente sia musicalmente che liricamente.



Il video ritrae una situazione nota ma mai discussa approfonditamente, mettendo in contrasto la vita “normale” di un bambino che va a scuola, gioca con gli amici (anche con pistole finte) con la vita di quelli che usano pistole vere e vivono la triste realtà dei bambini soldato, una piaga che ancora oggi affligge molti paesi del mondo. Qualcosa che non dobbiamo ignorare e di cui volevamo parlare…”



La band si esibirà dal vivo nei prossimi mesi in queste occasioni:



14 May – Sierre, CH @ Anciens Abattoirs w/ The Meseeks

15 May – TBC Switzerland

19 May – Genova, IT @Lucrezia Social Bar w/Aware!

20 May – @TBA w/ Obscene Revenge

21 May – Morrovalle, IT @ Drunk in Public w/ Obscene Revenge

22 May – Pescara, IT @ Scumm w/Obscene Revenge/Voice of the Voiceless

26 May – Portogruaro, IT @ Secret Show w/ Not For Rent

27 May – Vienna, AT @ COCO BAR w/Top Down

28 May – Nitra, SK @ Mariatchi Nitra 19 August – Belgium @ TBA w/ Corbillard

20 August – Belgium @ TBA w/ Corbillard

08 Sep – Lyon, FR @ TBA w/ Full, Full, Full, Nebraska & Fluffy Machine

09 Sep – Le Crès, FR @ KJBI w/ Fastloud & Ben & Fist

10 Sep – TBA 30 Sep – France @ TBA w/ Drunktank & Heathcliff

31 Sep – Paris, FR @ TBA w/ Drunktank & Heathcliff

01 Oct – Tours, FR @ Le Bateau Ivre, w/ Drunktank & Heathcliff

05 Nov – Barcelona, SP @ TBA

06 Nov – Zaragoza, SP @ La Ley Seca



FALL 2022

TBA Germany, Finland, Sweden, Denmark

Zombies No:

https://facebook.com/zombiesno

https://instagram.com/zombiesno