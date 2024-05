THE BILLOWS: fuori l’album “Gattineri”

Dopo il primo singolo in compagnia di Eugy dei Bull Brigade, esce oggi l’album “Gattineri” della nuova band figlia della Motorcity.

Nell’album di 8 eccezionali tracce, troviamo altri ospiti come Seby dei Derozer e i Menagramo.

Il trio approda alle sue prime prove agli sgoccioli del 2022 dalle ceneri di progetti musicali precedenti, e armati di una line up essenziale chitarra-basso-batteria sfrutta l’anno successivo per scrivere e lavorare al materiale che vedrà la luce a Maggio 2024, con la benedizione dell’etichetta indipendente Motorcity Produzioni. La band cerca la sua identità ispirandosi a colonne portanti del punk come Social Distortion, The Gaslight Anthem, Klaxon, e The Bouncing Souls, arrivando ad un sound che è un crocevia di diverse influenze e sonorità

