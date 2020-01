THE UNPLEASANT: Will Still Be Fine

Punk ’77 fresco come una rosa, sgraziato, ma tremendamente sincero e dall’alito che sa di periferia, bello come il sole! Questo è ciò che gli Unplesant, terzetto milanese composto da facce più che note della scena underground, mi hanno comunicato col loro disco “Will Still Be Fine”, liriche dirette, chiare e limpide, cantate in inglese e suonate con foga, con riff semplici ma dal grande impatto, che riportano direttamente a quel periodo dove tutto è iniziato.

Sette tracce che sono sicuro non vi lasceranno indifferenti, chiaro che se cercate roba da risvoltinati da ascoltare col prosecchino in mano avete sbagliato porta, personalmente sono rimasto piacevolmente colpito e spero di vederli presto dal vivo.

Will Still Be Fine è autoprodotto da Totally Against (etichetta di Marky), registrato al mitico Toxic Basement Studio di Carate Brianza da Carlo Altobelli (Greddy Mistress), grafiche di Marky e fotografie di Vale Disorder.

Feticisti nostalgici vi ricordo che la tedesca Tape Or Die ha pubblicato la versione di questa bomba su audiocassetta, stikazz!

tracklist:

01. no more rules

02. life (no praise)

03. degenerate

04. i hate you

05. you must die

06. problems

07. don’t care