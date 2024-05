BAY FEST 2024: LA LINE-UP COMPLETA

Satanic Surfers e Lost completano la line-up di Bay Fest 2024!

La skate punk band svedese torna sul palco del Bay Fest dopo la reunion che ha visto il ritorno dello storico batterista Rodrigo alla voce. La band, insieme a Millencolin, Refused e No Fun At All, ha fatto la storia del punk rock scandinavo, conquistando una gremita schiera di fan anche oltreoceano.

Altro nome che si aggiunge in line-up nel DAY 3 insieme a Naska e Itchy è quello dei Lost, una tra le band italiane più influenti dei primi anni 2000. Negli anni hanno ottenuto grandi successi e riconoscimenti, collaborazioni internazionali (Joel Madden dei Good Charlotte) che hanno permesso alla band di calcare i palchi di tutta Italia. I Lost ora sono tornati con un sound potente, serrato che si avvicina sempre di più alle sonorità pop punk d’oltreoceano con testi concreti e melodie dirette.

Ci vediamo in Riviera, prezzi easy e tanto punk rock! ?

Biglietti, abbonamenti e pacchetti camping disponibili su Ticketmaster!

BAY FEST 2024

15 GIUGNO, 6-12-13-14 AGOSTO 2024

BELLARIA IGEA MARINA – RIMINI

LINE-UP

15 GIUGNO – ROAD TO BAY FEST – BEKY BAY, BELLARIA IGEA MARINA (RN)

DESCENDENTS – NECK DEEP – FERNANDHELL

6 AGOSTO – POOL PARTY – MAPO CLUB, BELLARIA IGEA MARINA (RN)

STRUNG OUT – BELVEDERE

12 AGOSTO – DAY 1 – BEKY BAY, BELLARIA IGEA MARINA (RN)

ALKALINE TRIO – SATANIC SURFERS – IGNITE

13 AGOSTO – DAY 2 – BEKY BAY, BELLARIA IGEA MARINA (RN)

MILLENCOLIN – LESS THAN JAKE – SHANDON

14 AGOSTO – DAY 3 – BEKY BAY, BELLARIA IGEA MARINA (RN)

NASKA – LOST – ITCHY