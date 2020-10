Torna la “Guida illustrata al frastuono più atroce”!

Circa dieci anni fa acquistai i due volumi della Guida illustrata al frastuono più atroce, di Lamette Comics, incuriosita dalla brillante idea del progetto; l’opera ha l’intento di rappresentare dei musicisti della scena punk, anche se in questo caso il solo termine punk potrebbe risultare riduttivo poichè si spazia dai Velvet Underground, alla poetessa decadente Nico, ai Television, passando per gli MC5 fino ai Nerorgasmo; un viaggio quasi onirico che attraverso delle curate illustrazioni ci guida nel mondo che per gli appassionati del punk e affini potrebbe essere definito come il Paradiso (forse sarebbe meglio dire Paradiso Perduto!), poichè ha tramutato in immagini i creatori delle sonorità che ci fanno tanto sognare!

E chi non vorrebbe che i sogni fossero perpetui?

Dopo dieci anni, la Guida illustrata al frastuono più atroce torna in un unico volume firmato In Your Face Comix di 276 pagine in bianco e nero nelle quali 72 disegnatori danno forma a 72 musicisti, con l’aggiunta di bonus tracks appositamente create per questa nuova edizione!

L’opera fa riferimento alla raccolta di scritti rock di Lester Bangs, ed è curata da Simone Lucciola e Rocco Lombardi (Lamette) e arricchita da una doppia prefazione di Luca Frazzi (Rumore, Bassa Fedeltà, Sottoterra) e Manuel Graziani (Rumore).

Tiratura limitata a 700 copie: fatevi sotto!