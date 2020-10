FILIPPO ANDREANI: al lavoro sul nuovo disco

Notizie che è sempre bello leggere! Il cantautore comasco Filippo Andreani ha finito di scrivere i testi che andranno a comporre il nuovo lavoro, quando? Non si sa e non ci interessa ascoltarlo in fretta, le cose belle richiedono tempo e pazienza, e per capolavori lavori come “La Prima Volta” e “Il Secondo Tempo”, senza dimenticarsi gli esordi abbiamo tutta il tempo del mondo.

Ho terminato di scrivere le canzoni per il nuovo album!

C’è stato un momento in cui mi sono sentito come in fondo ad una piscina, con la paura di annegare.

Ma ho tenuto la guardia alta e mi sono ricordato di non avere paura.

E oggi mi sento leggero come una farfalla.

Sono nato nel 1977, con Londra in fiamme e i giovani anche.

Forse anche per questo voglio pungere come un’ape.



Vi aggiorno!