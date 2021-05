SHANDON: EMPTY CLUBS.. non c’è 2 senza 3

Il terzo episodio di “Empty Clubs” degli Shandon li vede suonare Ruvida al Peppo bar birreria di Colle Brianza.

Non e’ un grande club, non e’ una venue da migliaia di persone, ma e’ un luogo di aggregazione, una vera istituzione in Brianza, che per amore della musica ha sempre messo a disposizione un piccolo palco alle band per dare voce e spazio alla creativita’ .

Come tutti, nel nostro settore, ha subito per tantissimi mesi l’indifferenza ed e’ rimasto troppo a lungo immerso nel silenzio assordante dell’incertezza.

Un unico settore, un unico cuore, una sola voce.