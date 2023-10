Quarto estratto dall’album One More Time in uscita il 20 ottobre, Dance With Me è il brano e videoclip che i Blink-182 hanno ideato come “lettera d’amore ai Ramones”.

Nel video diretto da Malloys, i Blink-182: Mark Hoppus, Travis Barker e Tom DeLonge impersonano la nota band.

I Blink-182 suoneranno questa sera a Bologna in un concerto Sold-Out.