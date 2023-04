Il ritorno dei BLINK-182

Ed eccoli finalmente insieme sul palco, dopo 8 lughi anni. La reunion dei Blink 182 è stata quattro giorni fa sul palco del Coachella festival.

Dopo aver rimandato il tour sud americano per un infortunio del batterista Trevis Becker, il trio si è ritrovato nella sua formazione originale con Mark Hoppus, Travis Barker e Tom DeLonge (rientrato dopo essere stato sostituito da Matt Skiba degli Alkaline Trio).

La band, entrata all’ultimo momento nel bill del Coachella festival, ha suonato per 50 minuti i pezzi del proprio repertorio (sotto riportimo la set-list).

Non ci resta che aspettarli in Italia il 6 Ottobre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna)

Guarda il video di What’s my age again

Also sprach Zarathustra, op. 30 (R. Strauss)

Family Reunion

Anthem Part Two

The Rock Show

Man Overboard

Feeling This

Reckless Abandon

Dysentery Gary

What’s My Age Again?

EDGING

Dumpweed

Aliens Exist

First Date

Don’t Leave Me

Down

Happy Holidays, You Bastard

I Miss You

All the Small Things

Dammit

No Scrubs (TLC)