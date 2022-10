Blink 182: il ritorno di Tom DeLonge!

Per una band che si scioglierà (NOFX) ne abbiamo un’altra invece che si riunisce. No ragazzi, non è un pesce d’Aprile questa volta: Tom DeLonge ritorna in pianta stabile nel Blink 182.

Ad annunciarlo è stato Troy Hanson, Vice President della Cumulus Media, sotto la quale i Blink 182 pubblicano i loro dischi, Tom si è riunito alla band e stanno pianificando un tour americano. Se non ci credete ecco a voi l’estratto del podcast:

Non sono ancora chiari i dettagli su cosa farà Matt Skiba (ritorno full time negli Alkaline trio?) e tantomeno vi sono informazioni ufficiali se Mark farà parte del tour in fase di recupero da un brutto tumore.

L’ingresso di Matt Skiba aveva dato nuova linfa alla band che aveva pubblicato l’ottimo “California” nel 2016 mentre Tom DeLonge con i suoi progetti si era allontanato dallo scanzonato punk rock dei Blink182.

Attendiamo presto maggiori informazioni e per il momento ci godiamo questa (buona) notizia!